Medi Bayreuth empfängt Brose Bamberg zum Oberfranken-Derby

Es ist ein Klassiker und findet zum 81. Mal statt: das Oberfranken-Derby zwischen Bayreuth und Bamberg. In der Basketball-Bundesliga trifft heute Medi Bayreuth auf Brose Bamberg. Das Franken-Derby beginnt um 20.30 Uhr in der Oberfrankenhalle in Bayreuth. Die Gastgeber sind auf dem zehnten Tabellenplatz. Brose Bamberg rangiert auf Platz acht.

Medi Bayreuth verlor in dieser Woche in München

Medi Bayreuth hat zuletzt in München eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Die Bayreuther verloren am Dienstag gegen das Team des FC Bayern mit 62:83. Sie rutschten damit in der Tabelle einen Platz nach hinten, auf Rang zehn.

Auch Brose Bamberg musste Niederlage einstecken

Auch Brose Bamberg musste in dieser Woche eine Niederlage einstecken. Am letzten Playoffspieltag der Champions League bei Dinamo Sassari am Donnerstag mussten sich die Bamberger geschlagen geben. Sie verloren in Italien mit 72:83.

Zuletzt gewannen die Bayreuther das Franken-Derby gegen Bamberg

Im oberfränkischen Basketball-Derby am 30. Dezember vergangenen Jahres hatte Medi Bayreuth den Konkurrenten Brose Bamberg auswärts mit 73:67 bezwungen. Die Bamberger lagen zunächst vorne, dann aber konnten doch die Bayreuther das Spiel für sich entscheiden.