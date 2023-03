Medaillenschmiede Oberstdorf: Die Eigengewächse sahnen ab

Mit drei Mal Gold, sechs Mal Silber und drei Mal Bronze gab es für die deutschen Sportlerinnen und Sportler bei der Nordischen Ski-WM in Planica das Rekordergebnis von insgesamt zwölf Medaillen. Von den neun Teilnehmern, die vom SC Oberstorf in Slowenien mit dabei waren, kamen gleich sechs mit mindestens einer Medaille im Gepäck zurück in die Heimat im Oberallgäu.

Alle Medaillengewinner "von klein auf" beim SC

Kein Wunder, dass der Klub mächtig stolz ist auf die Entwicklung und Erfolge seiner Aushängeschilder: "Es sind alles Eigengewächse, die von klein auf bei uns gelernt haben. Das macht den gesamten Verein sehr, sehr stolz", betonte der 2. Vorsitzende Cornel Becherer. Weil nicht alle SC-Mitglieder die ganze Zeit in Planica mit vor Ort sein konnten, empfingen sie ihre erfolgreichen Athleten nach ihrer Rückkehr in der heimischen Arena in Oberstdorf und feierten mit ihnen zusammen die Medaillen.

Edelmetall als tägliche Morgenmotivation

Mittendrin im Feiertrubel: Laura Gimmler. Die 29-Jährige gewann mit der Langlauf-Frauen-Staffel die Silbermedaille, mit der ein Traum für sie wahr geworden ist: "Ich bin unglaublich glücklich, endlich auch mal eine Medaille mitbringen und beisteuern zu können." Allerdings kam Gimmler gar nicht mit der Plakette ins Stadion, um sie den Fans zu präsentieren - diese lag zu Hause auf dem Nachtkästchen. "Da liegt sie ganz gut", stellte die Langläuferin fest. "Wenn ich morgens aufstehe fürs Training, dann sehe ich als erstes meine Medaille. Dafür mache ich es ja."

"Die Medaille ist mein Morgengruß, meine Motivation!" Laura Gimmler, Silbermedaillen-Gewinnerin in der Langlauf-Staffel

Gimmler "Ein spezielles Leben, aber ein schönes!"

Langlaufen ist harte Arbeit, der Spitzensport fordert den Körper enorm: "Abends ist man ganz schön kaputt", meinte Gimmler als Resümee ihres Tagespensums. Es ist "ein spezielles Leben mit Mitte 20, aber ein schönes Leben", so die 29-Jährige.

Das Erfolgsrezept in Planica: Lockerheit

Warum die Allgäuer bei der WM in diesem Jahr so erfolgreich waren, weiß Kombinierer Julian Schmid, der drei Mal Silber holte: "Wir sind da alle relativ locker hingegangen. Wir in der Kombination haben es recht locker angehen lassen. Das hat uns ganz gut über die eineinhalb Wochen durchgebracht."