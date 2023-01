Medaillenregen bei der Rodel-WM: Felix Loch holt Gold im Sprint

Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch hat zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Oberhof ein Ausrufezeichen gesetzt und sich im Sprint-Wettbewerb die Goldmedaille gesichert. Der 33-Jährige aus Berchtesgaden gewann im Thüringer Wald mit 0,073 Sekunden vor dem Österreicher Jonas Müller. Europameister Max Langenhan holte Bronze.

In Oberhof hat alles angefangen

Für den dreimaligen Olympiasieger Loch war es bereits der 14. WM-Titel. Den ersten hatte er 2008 auf derselben Bahn geholt: "In Oberhof ging vor 15 Jahren alles los, da habe ich hier schon mal ganz oben gestanden", sagte ein zu Tränen gerührter Loch am ZDF-Mikrofon: "Es ist einfach der Wahnsinn, es war ein genialer Lauf von oben bis unten."

Loch hatte sein letztes WM-Gold vor zwei Jahren im Einsitzer in Winterberg geholt. Nun war er wieder dran in Oberhof. Im Hauptrennen am Sonntag zählen er und der drittplatzierte Max Langenhan ebenfalls zu den Favoriten.

Silber für Wendl/Arlt

Die Olympiasieger von Peking Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) trugen mit der Silbermedaille im Doppelsitzer zum deutschen Top-Ergebnis bei. Die Oberbayern mussten sich nur ihren deutschen Dauerrivalen Toni Eggert und Sascha Benecken geschlagen geben. Dritte wurden die Österreicher Yannick Müller/Armin Frauscher.

Frauen feiern Vierfachtriumph

Bei den Frauen belegten die deutschen Rodlerinnen im Sprint die ersten vier Plätze. Mit nur einer Tausendstelsekunde Vorsprung sicherte sich Dajana Eitberger auf ihrer Heimbahn in 26,204 Sekunden den ersten WM-Titel ihrer Karriere. Zweite wurde Julia Taubitz (26,205) vor Anna Berreiter aus Berchtesgaden (26,232). Knapp an der Bronzemedaille vorbei fuhr Merle Fräbel (26,248).

"Im Prinzip sind wir die gleiche Zeit gefahren, diesmal war das Glück auf meiner Seite. Ich habe mir das in den letzten Jahren hart erkämpft", gab Eitberger nach ihrem Sieg zu Protokoll. Julia Taubitz war auch mit Silber glücklich: "Das Ziel war eine Medaille und bin damit wirklich sehr zufrieden", sagte die 26-Jährige. Nun sei der erste Druck raus. "Von daher freue ich mich, morgen nochmal neu anzugreifen." Die Hauptrennen im Einsitzer der Frauen finden am Samstagmittag statt.