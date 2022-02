Medaillenkandidatin Klug verpasst die Paralympics in Peking

Die deutsche Mannschaftsärztin hatte noch alles versucht, um eine Absage abzuwenden. Laut Anja Hirschmüller wären Starts bei ein, zwei Rennen möglich gewesen, wenn die Fraktur mit Schrauben fixiert worden wäre. Doch am Ende entschied sich die Athletin dagegen: "Es hat keinen Sinn. Ich will es nicht erzwingen", erklärte Klug, die Pyeongchang 2018 zweimalig Bronze im Biathlon der Frauen mit Sehbeeinträchtigung gewonnen hatte.

Aushängeschild des Parateams nicht bei den Paralympics dabei

Damit steht fest: Wenn am kommenden Samstag in Zhangjiakou der Biathlon-Sprint über die Bühne geht, wird ein Aushängeschild des deutschen Teams fehlen. "Bedauerlich", findet das auch Ralf Rombach, Bundestrainer Para Ski nordisch.

Vorbereitung mit neuem Schießtrainer vergeblich

Dabei war in dieser Saison eigentlich alles so gut gelaufen. Clara Klugs Vorbereitung für die Paralympics in Peking mit Guide Martin Härtl konnten viel gemeinsam trainieren. Zudem hat sie sich die Münchner Biathletin mit Herbert Mayer einen renommierten Schießtrainer ins Team geholt, der die 27-Jährige auf ein neues Niveau gehoben. Der Kurs war klar: Medaille in Peking.

Klug durchleidet eine Verletzungs-Pechsträne

Doch dann kam alles anders. Klug stürzte gleich beim ersten Weltcup Anfang Dezember im kanadischen Canmore bei einer Abfahrt. Äußerlich schien alles gut zu sein. Nur ein blauer Fleck an der Hand. Doch innen war der Schaden deutlich größer: Ein Mittelhandknochen war angebrochen.

Für die Münchnerin war das aber nicht die einzige Verletzung, die sie in diesem Winter verkraften musste. Nicht nur die WM in Lillehammer verpasste sie wegen der Sturzfolgen von Canmore. Ende Januar war sie beim Langlauf-Sprint in Östersund zurückgekehrt, musste aber bereits einen Tag später im Training mit der Fraktur am Schultergelenk den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Jenen, der dann letztlich das endgültige Aus für die Paralympics bedeutete.