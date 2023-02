Medaillen-Traum des Parallel-Teams platzt im Viertelfinale

Mit großen Hoffnungen und großen Namen war das deutsche Team in den Parallel-Wettbewerb gestartet. Die erste Medaille bei der Alpinen Ski-WM sollte her, da waren sich alle eigentlich einig. Mit Linus Straßer, Lena Dürr, Alexander Schmid und Andrea Filser hatte Deutschland vielleicht das prominenteste Team im Wettbewerb.

Doch gegen Österreich endete der Traum von der Medaille schon im Viertelfinale. Mit 3:1 setzte sich das ÖSV-Team gegen Deutschland durch. Den Sieg holten sich die USA im Finale gegen Norwegen. Ein Fehlstart des Norwegers Timon Haugan im vierten Lauf brachte die Entscheidung. Österreich verlor gegen Kanada das kleine Finale und verpasste so die Bronzemedaille.

Schwieriger Weg für DSV beginnt im Achtelfinale

Es war ein harter Weg, den Deutschland gehen musste: Schon im Achtelfinale wartete Schweden, das ebenfalls mit Medaillen-Ambitionen in den Wettbewerb gegangen war. Lena Dürr trat gegen die starke Sara Hector an. Dürr sei körperlich geschwächt, Andrea Filser zuletzt im Training die schnellsten Zeiten gefahren, erklärte Trainer Wolfgang Maier seine Setzliste. Dürr startete stark, doch Hector holte auf und setzte sich im Schlussdrittel an die Spitze. Mit 10 Hundertststel Rückstand auf die Schwedin kam Dürr ins Ziel.

Als zweiter Starter hatte auch Straßer einen schwierigen Gegner: Kristoffer Jakobsen. Der Schwede startete besser, doch er verlor früh die Kontrolle über seine Ski und schied aus. Auch Filser konnte ihren Lauf gewinnen. Und auch Mattias Roenngren schied gegen Alexander Schmid aus. Schmid fuhr die schnellste Zeit aus dem Achtelfinale - Hoffnung für die kommende Aufgabe.

Viertelfinale gegen Olympiasieger Österreich

Im Viertelfinale wartete nämlich der deutlich größere Brocken: Der amtierende Olympiasieger Österreicher ging auf Augenhöhe in das Duell mit Deutschland und sorgte für eine Wiederholung des Finales von Peking. Mit Franziska Gritsch, Julia Scheib, Dominik Raschner und Stefan Brennsteiner bot der ÖSV zwar ein starkes Team auf, doch mit Brennsteiner war nur ein Fahrer aus dem Olympia-Team von 2022 dabei. Katharina Liensberger war nur als Ersatzfahrerin am Streckenrand.

Schwaiger stellte um, setzte Dürr auf die schnellere blaue Piste und so startete Filser, die das erste Duell gegen Schieb nicht gewinnen konnte. Und auch im zweiten Rennen konnte Deutschland nicht punkten. Der favorisierte Straßer verlor deutlich gegen Raschner. So blieb nur die Chance auf den Ausgleich und ein Weiterkommen durch die bessere Zeit.

Schmid: "Nehme das auf meine Kappe"

Zwei Hundertstel ließen die Hoffnungen auf den Viertelfinal-Sieg am leben. Ganz knapp setzte sich Dürr gegen Gritsch durch. Schmid musste gewinnen und seine Fabelzeit aus dem Achtelfinale wiederholen, um in das Halbfinale einzuziehen. Der Allgäuer attackierte voll - und schied aus. An der Stelle an der zuvor Jakobsen scheiterte, rutschte auch Schmid weg und so endete der Titeltraum des DSV noch bevor Brennsteiner das Ziel erreichte. Schmid gab sich im Anschluss im ZDF selbstkritisch: "So was darf einfach nicht passieren. Ich nehme das auf meine Kappe."

Letzte Chance auf eine WM-Medaille im Team-Wettbewerb?

Linus Straßer verneinte, dass er mit einer Medaille gerechnet hatte: "Dieser Bewerb ist so schnelllebig. Jede Runde ist ein kleines Finale. Ich finde, wir haben als Team eine gute Leistung gebracht, Österreich war heute ein bisschen schneller."

Bundestrainer Schwaiger zeigte sich enttäuscht: "Die Vorstellungen von Andrea und Linus waren vielleicht nicht ganz das, was man sich vorgestellt hat. Aber gegen den Olympiasieger kann man schon mal verlieren." Für Deutschland war es wohl die vorerst letzte Chance auf eine WM-Medaille im Team-Wettbewerb zu gewinnen. Der Modus soll künftig aus dem Programm der Weltmeisterschaften verschwinden.