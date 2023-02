Mbappé-Einsatz erstmal ohne Einfluss auf die Bayern-Taktik

Dass sie ihn "genervt" hat, wäre zu viel gesagt. Aber die Frage nach einem möglichen Einsatz des zuletzt verletzten WM-Torschützenkönigs Kylian Mbappé im Champions-League-Hinspiel bei Paris Saint Germain (Anstoß: 21 Uhr/Livereportage im BR24Sport Livecenter) schien Bayern-Trainer Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz vor der Partie fast ein bisschen zu langweilen. Seine Botschaft: Der FC Bayern will der Partie seinen Stempel aufdrücken, ganz egal, wer beim Gegner auf dem Platz steht.

Wenn beide (die angeschlagenen Messi und Mbappé, d. Red.) spielen sollten, sind sie wahrscheinlich auch fit und können jeder Mannschaft der Welt wehtun", so Nagelsmann. Am Ende würde seine Mannschaft aber so oder so ihr eigenes Spiel machen: "Wir werden versuchen, mutig aufzutreten , uns nicht nur hinten reinstellen und auf Konter spielen."

Ziel: Den eigenen Spielstil durchdrücken

Den eigenen Stil durchdrücken, das sei das Ziel in diesem "Duell auf Augenhöhe", einem "50:50-Spiel". Und sollte das nicht klappen, gibt es ja auch noch das Rückspiel am 8. März in München: "Es ist jetzt morgen kein Do-or-Die-Spiel, aber der Weg, wie es weitergeht, wird geebnet." So oder so ist Nagelsmann "sehr sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen werden."

Bei Mbappé gehe er davon aus, dass er eingewechselt wird, "aber ich weiß es nicht". Viel wichtiger sei ihm, dass sich seine Spieler nicht zu klein machten, denn: "Ich bin sicher, dass sich mein Kollege auch Gedanken macht, wie er meine Spieler stoppen kann".

Nagelsmann: "Du kannst in jeder Grundordnung schlecht oder gut spielen"

Mit welcher taktischen Formation der FC Bayern die Partie im Pariser Prinzenparkstadion angehen werde, stehe fest, sei aber ebenso wenig entscheidend wie die Namen der Gegenspieler: "Der Fokus liegt bei uns nicht nur auf Messi, Mbappé und Neymar, sondern auch auf ein paar anderen Spielern, zum Beispiel haben sie zwei Außenverteidiger mit viel Tempo und Offensivqualität." Und ob Dreier- oder Viererkette: "Grundsätzlich kannst du in jeder Grundordnung schlecht oder gut spielen."

Was die Anfangsfrage angeht, sagte Nagelsmann nur so viel: "Wenn Messi und Mbappé viel Platz haben, dann haben wir's schlecht gemacht."