Maxi Kleber in Dallas: "Zum Feiern bin ich noch nicht gekommen!"

"Zum Feiern bin ich noch nicht gekommen", bestätigte Maxi Kleber am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk. Momentan trainiere er nur und versuche sich fit zu halten. Er werde den Vertrag am Samstag (6. Juli) unterschreiben: "Für die große Feier warte ich, bis ich wieder in Deutschland bin und dann mit meiner Familie zusammen feiern kann."

"Krass! Kann nicht begreifen, was da passiert ist!"

Auch wenn er die Verhandlungen zwischen seinem Agenten und den Mavericks natürlich verfolgt habe, sei er von der Vertragsverlängerung dann doch überrascht worden, gesteht der 27-Jährige. Zwar habe er seine Zustimmung gegeben, dann aber auf eine Rückmeldung gewartet.

"Fünf Minuten später habe ich auf Twitter gesehen: Maxi Kleber verlängert bei Dallas. Und da habe ich dann gecheckt: Wow, anscheinend ist es jetzt wirklich durch! Krass! Ausgerastet bin ich nicht wirklich, da fehlte mir auch ein bisschen die Zeit. Ich kann es bis jetzt noch nicht wirklich begreifen, was da eigentlich passiert ist." (Maxi Kleber)