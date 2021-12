Formel 1: Einspruch nach Verstappens Weltmeisterfahrt

Nach dem dramatischen Verlust der Fahrer-WM von Lewis Hamilton im letzten Saisonrennen hat dessen Mercedes-Rennstall Protest wegen zweier angeblicher Verstöße gegen das Sportliche Reglement eingelegt. Um 16.45 und 17.15 Uhr wird in Abu Dhabi verhandelt. Der Vorgang könnte im Extremfall dazu führen, dass Verstappen zunächst Champion unter Vorbehalt ist. Je nach Fortgang des Verfahrens kann die Entscheidung erst vor dem Internationalen Schiedsgericht des Automobil-Weltverbandes FIA in Paris fallen.

Letzte und entscheidende Runde strittig

Formel-1-Rekordweltmeister Hamilton wurde nach einer Safety-Car-Phase in der letzten Runde von Max Verstappen überholt. Dabei ging es einerseits darum, dass kein Fahrer ein anderes Auto überholen darf, solange das Safety Car das Feld anführt. Vor dem Restart hatte Verstappen am Ende der vorletzten Runde allerdings beschleunigt und sich zeitweilig neben den vorausfahrenden Hamilton gesetzt. Zudem protestierte Mercedes dagegen, dass vor dem Ende der für den Ausgang des Rennens vorentscheidenden Safety-Car-Phase fünf überrundete Rennwagen zwischen Hamilton und Verstappen das Safety Car überholen durften, die überrundeten Boliden hinter dem Niederländer aber nicht.

Hochspannendes Finale der Formel 1-Saison

Das Rennen um den Titel war spannend bis zur Zieleinfahrt. In der letzten Runde zog Verstappen an seinem Erzrivalen Lewis Hamilton im Mercedes vorbei und verwies den Rekordweltmeister auf Rang zwei, erst eine späte Safety-Car-Phase brachte ihn in die Position für dieses Manöver.

Punktgleiche Konkurrenten vor dem Showdown

Der Niederländer Verstappen und der Brite Hamilton waren nach 21 Rennen punktgleich (je 369,5) zum Finale in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Verstappen ging aber als Spitzenreiter in den Showdown, weil er im Saisonverlauf mehr Siege errungen hatte (9:8).

Verstappen erster Formel 1-Weltmeister aus den Niederlanden

Verstappen ist nun der erste Niederländer auf dem Formel-1-Thron. Hamilton (36) hätte mit seinem achten Titel zum alleinigen Rekordweltmeister aufsteigen können. Der Kerpener Michael Schumacher hat ebenfalls sieben Weltmeisterschaften (1994, 1995, 2000 bis 2004) eingefahren. Hamilton holte sich den Titel 2008, 2014, 2015 sowie von 2017 bis 2020.