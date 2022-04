Max Rehberg: Die neue Tennis-Generation stellt sich vor

Kurz bevor Max Rehberg zum wahrscheinlich größten Match seiner bisherigen Karriere aufschlägt, atmete er noch einmal tief durch. Die Rollen sind klar verteilt. Auf der einen Seite Rehberg: 18 Jahre alt, zum ersten Mal bei einem ATP 250-Turnier, Weltranglisten-Platz 1.068, es ist seine erste Senioren-Saison. Auf der anderen Seite Miomir Kecmanovic: Ständiger Vertreter bei den Grand-Slam-Turnieren, Weltranglisten-Platz 38, Letzter Gegner: Novak Djokovic.

"Vamos!“ - Rehberg feuert sich selbst an

Der gebürtige Münchner Rehberg trippelt den Ball noch ein letztes Mal auf dem Center Court des MTTC Iphitos auf, wirft ihn hoch, trifft gut und ballt kurze Zeit später die Faust. Der erste Punkt geht an ihn – und auch das erste Spiel; das 1:0 kommentiert er mit einem kurzen: "Vamos!“

Großer Hoffnungsträger im DTB

Rehberg ist einer der größten Hoffnungen im deutschen Tennis. Im vergangenen Jahr war er der beste deutsche Spieler unter 18 Jahren. Spielte die Jugendturniere der US Open, der French Open, in Wimbledon kam er unter die letzten 16, obwohl er sich nur auf einem Privatplatz vorbereiten konnte, weil Rasen-Plätze in München nun mal rar gesät sind.

Nun ist er 18, hat gerade sein Abitur beendet – und weil das vergangene Jahr sportlich so gut lief, entschied er sich erstmal auf die Tennis-Karriere zu konzentrieren. Sein Ziel ist es noch in dieser Saison eine ATP-Platzierung zwischen 750 und 500 zu erreichen. "Das wird sehr, sehr hart. Das ist kein leichter Weg, aber ich habe sehr viel positive Energie“, sagt Rehberg gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Rehberg: "Ist erst mein erstes Jahr"

Bislang läuft die Saison für Rehberg noch etwas durchwachsen. In Tunesien kam er beim ITF M15 in Monastir in die dritte Runde, ein erster Achtungserfolg und zwei ATP-Punkte. Doch gegen Gegner aus den 500er-Rängen, also dort, wo er hinmöchte, setzte es aber immer wieder deutliche Niederlagen. "Viele sagen, ich habe bislang keine gute Saison gespielt. Aber es ist erst mein erstes Jahr. Ich habe heute wieder gezeigt, dass ich imstande bin, mehr zu gewinnen – auch bei den höheren Turnieren. Es dauert nicht mehr lange, bis ich den nächsten großen Schritt mache“, gibt sich Rehberg zuversichtlich.

Der Youngster kämpft sich in die Partie

Auf dem Center Court der BMW Open kämpft sich Rehberg in die Partie, kann Kecmanovic immer wieder nerven, genervte Reaktionen des Gegners und Begeisterungsrufe der Zuschauer provozieren. Doch der 22-jährige Serbe ist zu gut. Der erste Satz endet mit 6:2.

Auch in den zweiten Satz kommt Rehberg gut rein, kann ein Spiel sogar zu null gewinnen spielt spektakuläre Winner und rettet schwierige Bälle. Einmal steht er kurz vor einem Break - doch der Schiedsrichter überstimmt seinen Assistenten. Aus einem 40:15 wird ein 30:30. "Das war sehr, sehr bitter“, sagt Rehberg nach der Partie. "Ich dachte auch, ich hätte die Linie gehört, aber habe ich mich wohl verhört. Solche Bälle sind beim nächsten Mal drinnen.“

Unerfahrener als der Gegner

Je länger die Partie dauert, desto mehr merkt man ihm auch an, dass er noch deutlich unerfahrener ist als sein Gegner. Wenn Rehberg einen Punkt dominiert, Zeit zum Nachdenken bekommt, dann trifft er oft die falsche Entscheidung. Am Ende verliert er das Match gegen den Serben mit 6:2 und 6:3. Rehberg bleibt noch lange auf dem Court, wird um Autogramme gegeben, macht Selfies mit Fans und Freunden.

"Klar war ich am Anfang ein bisschen nervös, aber das hat sich schnell gelegt. Dann habe ich es sehr genossen: Es war total cool auf dem Center Court zu spielen. Die Zuschauer hinter mir – hier in meiner Heimatstadt. Etwas Schöneres gibt es glaube ich nicht“, resümierte Rehberg.

Lernen vom "alten Hasen"

Für Rehberg ist trotz dem Aus im Einzel die BMW Open noch nicht vorbei, er tritt im Doppel mit einem an, der schon viel auf dem Tennis Court gesehen hat: Dem Augsburger Philipp Kohlschreiber. Der Routinier sieht großes Potenzial im 18-Jährigen: "Er hat auf jeden Fall das Potenzial, sich im deutschen Tennis nach oben zu spielen. Aber er hat auch noch einiges zu tun, muss hart arbeiten. Aber wenn er das macht, wüsste ich nicht, was dem Erfolg entgegenstehen sollte“, sagte Kohlschreiber im BR-Interview.

Für das Doppel zeigt sich Kohlschreiber optimistisch: "Ich freue mich natürlich. Max ist mit mir in Oberhaching schon viele Stunden auf dem Platz gestanden. Aber im Turnier ist es natürlich nochmal was anderes. Wir werden uns gut vorbereiten, wir werden Spaß haben und wir wollen das Ding natürlich gewinnen.“

Er hoffe, dass Rehberg sich von ihm als "alten Hase“ etwas abschauen könne, was ihm auf dem weiteren Karriereweg helfe. Der führt Rehberg als nächstes zum Challenger-Turnier in Meerbusch. Hier wird er weiter nach ATP-Punkten jagen und hoffen, auf sich aufmerksam zu machen, um weitere Wildcards für Challenger-Turniere zu bekommen.

Wichtig für persönliche Entwicklung

Solche Auftritte wie der gegen Kecmanovic können dabei helfen. Auch bei seiner persönlichen Entwicklung: "Ich habe gesehen, dass Tennis nicht nur ein mentaler Sport ist, sondern ein sehr physischer: Es ist sehr anstrengend. Es braucht sehr viel Arbeit außerhalb des Platzes. Das ist etwas, was mir auch heute nochmal klarer geworden ist.“

Um den Sprung in die Spitze zu schaffen, trainiert Rehberg in der BTV-Tennis-Base in Oberhaching. Dort tümmeln sich die besten deutschen Nachwuchsspieler – und auch viele Profis, die den Spielern helfen, ihr Spiel zu entwickeln. "Hanfmann, Kohlschreiber ist manchmal da, gerade der Mansur“, zählt Rehberg auf und fügt an: "Mit denen redet man viel, die geben Tipps: Wie spielt man, wie geht man mit schwierigen Situationen um und das hilft einem schon vor so einem großen Turnier.“

Begegnung mit der Zukunft

Für Rehberg war der Auftritt in München vielleicht auch ein Stück weit, eine Begegnung mit seiner Zukunft. Denn vor nicht allzu langer Zeit war Kecmanovic dort, wo Rehberg heute ist: Am Anfang einer vielversprechenden Karriere: "Es sind jetzt vier Jahre Unterschied. Auf dem Tableau steht jetzt 6:2, 6:3. Aber ich konnte auf jeden Fall mitspielen, habe die eine oder andere Chance leider nicht gemacht. Wenn ich in vier Jahren so bin wie er jetzt, wäre ich sehr, sehr zufrieden“, sagt Rehberg. Bestimmt führt ihn seine Reise auch noch einmal nach München. "Ich hoffe, dass es nicht mein letztes Mal auf dem Center Court war“, sagt Rehberg.