Max Eberl unter Beschuss - ein Niederbayer wehrt sich

"Bester Schauspieler 2022", "Wunderheilung durch Red Bull", "Wenn Lügen zum Geschäftsmodell wird" - das waren noch die harmloseren Transparente die Fans von Borussia Mönchengladbach beim Fußball-Bundesligaspiel gegen RB Leipzig in ihrer Kurven aufrollten.

Adressat war der Niederbayer Max Eberl, seit Dezember 2022 Sportchef der Leipziger und zuvor in Mönchengladbach. In einer Pressekonferenz am 28. Januar 2022 hatte Eberl aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bei der Borussia bekanntgegeben: Er leide unter einem Erschöpfungssyndrom (Burn-out). Insgesamt war er als Spieler und Verantwortlicher 23 Jahre in Mönchengladbach.