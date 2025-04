Eberl erklärt Müller-Aus: kein Platz in der FC-Bayern-Zukunft

Ein Erklärungsversuch, der am Ende mehr Fragenzeichen als Antworten bringt: FC-Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat sich in der Fernsehsendung "Doppelpass" ausführlich zum Aus von Vereinsikone Thomas Müller geäußert. Die Klub-Verantwortlichen hätten eine Entscheidung getroffen, "was die Zukunft des FC Bayern betrifft. Das ist das, was über uns steht. Das ist das, was wir zu entscheiden haben."

Müller-Aus ohne Applaus

"Es hat nichts Finanzielles zu tun, das muss man ganz ehrlich sagen. Und auch sportlich ist es nicht das alles Entscheidende", so Eberl. Allerdings äußerte er sich auch nicht, wie genau denn die Zukunftsplanung des Vereins aussehen soll: "Ich kann noch nicht alles sagen, was wir im Sommer vorhaben. Wenn man das Gesamtbild hat, sind wir zu der Entscheidung gekommen, wo ich weiß, dass wir dafür keinen Applaus ernten."

Eberl: "einhellige" FC-Bayern-Entscheidung

Bei der Entscheidung seien von Vorstand bis Aufsichtsrat alle relevante Gremien eingebunden gewesen. "Wir haben das mit dem Vorstand abgestimmt, haben zusammen diskutiert - weil Thomas Müller ja kein gewöhnlicher Spieler ist", so Eberl: "Wir haben natürlich dann mit dem Aufsichtsrat gesprochen, mit Herrn Hainer (FCB-Präsident Herbert Hainer, Anm.d.Red.) gesprochen, mit Karl-Heinz Rummenigge gesporchen, mit Uli Hoeneß gesprochen und haben es denen mitgeteilt."

Am Ende "herrschte Einhelligkeit und es herrscht Einhelligkeit in dieser Personalie. Wir waren uns sehr einig", ergänzte Eberl: "Und als dann diese Entscheidung gefallen war, haben wir uns mit Thomas hingesetzt." Man habe sich entschieden, Müller mit der harten Entscheidung zu "konfrontieren".

"Nicht schön, aber unsere Herangehensweise"

"Ich wollte ihn nicht fragen, was möchtest du machen und er sagt mir dann: 'Ich mache weiter.' Und ich sage ihm dann: 'Aber sorry.' Deswegen haben wir eine Entscheidung mitgeteilt. Das ist auch nicht schön, aber das war unsere Herangehensweise", sagte Eberl über die entscheidenden Gespräche .