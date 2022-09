Max Eberl nach Leipzig - Niederbayer neuer RB-Sportchef

Über 20 Jahre in Mönchengladbach

Max Eberl war als Spieler und Funktionär mehr als 20 Jahre fest mit Borussia Mönchengladbach verbunden. Von 1999 bis 2005 absolvierte er 137 Spiele für die Fohlen. Zuvor hatte Eberl beim FC Bayern München, dem VfL Bochum und der SpVgg Greuther Fürth gespielt.

Nach dem Karriereende wurde Eberl zunächst Nachwuchskoordinator in Mönchengladbach. 2008 wechselte er ins Amt des Sportdirektors. In Eberls Amtszeit fielen die Verpflichtungen zahlreicher späterer Topstars und Nationalspieler wie Marco Reus, Christoph Kramer und Marc-André ter Stegen.

Rücktritt wegen Burn-out

In einer Pressekonferenz am 28. Januar 2022 hatte Eberl aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bei der Borussia bekanntgegeben. "Es ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann: Weil ich einfach erschöpft bin. Weil ich einfach müde bin. Weil ich einfach keine Kraft mehr habe, diesen Job, so wie es der Verein benötigt, auszuüben", sagte Eberl, der ein Erschöpfungssyndrom (Burn-out) bestätigte.