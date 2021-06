Matthias Schmid - der Tiger Woods aus der Oberpfalz

Schmid hat es bei der ersten Runde in München-Eichenried einem großen Teil der Weltelite mal so richtig gezeigt. Der 23-Jährige ist die Story des Tages. Zumindest für Außenstehende. Nur Bundestrainer Ulrich Eckert wundert sich nicht.

US Open, Eichenried, und dann?

Dabei spielt der Amateur aus der Oberpfalz längst auf Turnieren mit Phil Mickelson und Co. Erst am Wochenende war er neben Kaymer als einziger Deutscher bei den US Open am Start. Vor zwei Jahren schon mal bei den British Open. Der über 1,90 Meter große Europameister hatte sich Ende Mai bei einem Ausscheidungsturnier in Dallas für die US Open qualifiziert.

Alle sprechen über ihn, doch Schmid nimmt’s locker. Abheben kommt für ihn nicht in Frage. Stattdessen weiß er genau, welche Schlagzeile er in 5 Jahren lesen will. Das Grüne Jackett des Masters-Siegers ist sein erklärtes Ziel. Für diese Woche heißt erst aber erstmal: Weiter gut spielen und sich für die Finalrunden am Wochenende qualifizieren.

Keine Zuschauer in Eichenried

Das Turnier in Eichenried, das noch bis Sonntag andauert, ist mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Dem Sieger winken 229.650 Euro. Fans sind keine zugelassen, nur 400 Gäste dürfen auf die Anlage. "Das ist bitter für das Event, und bei einer Inzidenz von sechs oder sieben auch schwer zu verstehen", sagte Kaymer