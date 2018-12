Matthäus auch ohne Engagement beim FC Bayern zufrieden

"Zusammenhalt ist ja immer wichtig", sagt der ehemalige FC Bayern-Star mit Blick auf seine alten Verein. "Wenn der Zusammenhalt stimmt, stimmen auch die Ergebnisse. Und das merkt man auch in den letzten zwei Spielen." Sagt einer der es wissen muss, Sieben mal war Lothar Matthäus Deutscher Meister mit dem FC Bayern, da kennt er sich aus.

In der Führungsdiskussion des Rekordmeisters hat er eine klare Meinung. Er findet, sein früherer Mannschaftskollege Oliver Kahn wäre geeignet für einen Vorstandsposten. "Oliver Kahn ist ein Gesicht des FC Bayern. Wann oder wie seine Arbeit anfängt, das steht ja noch in den Sternen", sagt Matthäus, der auch so in Sachen Fußball viel unterwegs ist. Er sei froh, auch mal eine Auszeit nehmen zu können. "Das kann man, wenn man natürlich in so einer Position beim FC Bayern ist, nicht mehr."

Matthäus will Zusammenhalt fördern

Auch beim 1. FC Herzogenaurach profitiert man von dieser Einstellung. Klaus Bauer, 2. Vorsitzender des Vereins, freut sich mit seinen Spielern darüber, dass sich FCH-Ehrenspielführer Lothar Matthäus bereit erklärt hat, als Schirmherr zu fungieren: “Lothar wird bei uns der Pate für die Paten sein und damit vereinsintern ein wichtiges Zeichen setzen. Er möchte den Zusammenhalt im Club fördern und wird dazu nicht nur Ansprechpartner für seine Spielerpaten der ersten Mannschaft sein, sondern diese im Rahmen eines Trainings im nächsten Jahr auch gezielt schulen. Mit seiner Erfahrung und Kompetenz wollen wir unsere Jugendarbeit weiter stärken und ausbauen.“