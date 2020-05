Mats Hummels: "Die Spiele sind noch unvorhersehbarer"

Wie es sich anfühlt, in einem leeren Stadion Bundesliga-Fußball zu spielen? "Eine ganz eigene, komische Atmosphäre", sagt Mats Hummels über die Stimmung, die er am vergangenen Wochenende beim 4:0-Heimsieg seiner Dortmunder Borussia gegen Schalke 04 erlebt hat, in der Webshow "Verlängerung" von BR24 Sport.

"Man hat jeden Einzelnen jubeln hören, Ersatzspieler, Ordner, Tribünenverantwortliche", ergänzte Hummels. In der Dortmunder Arena, wo sonst 80.000 laute Zuschauer kaum Kommunikation auf dem Platz zulassen, erlebten die Profis auf dem Platz eine ganz neue Art von Fußball.

Hummels: Man versteht Kommandos auf dem Platz

Hummels genoss sogar, dass plötzlich wieder Kommandos auf dem Feld möglich waren. Man kriegt viel mehr Kommandos, man kann viel mehr Kommandos geben", sagte Hummels. Bei ausverkauftem Stadion "kommt man keine zehn Meter weit mit Rufen. Jetzt kann man sich verbal mehr helfen."

Und der Innenverteidiger, dessen Kommandos bei "Geisterspielen" auch Offensivspieler erreichen, ist sich sicher: "Es gibt Situationen, in denen es hilft."

"Man hört seine (Trainer Lucien Favre, Anm.d.Red.) Kommandos viel einfacher. Im ausverkauften Stadion höre ich den Trainer kaum. Da habe ich früher selbst den pfeifenden Jürgen Klopp kaum gehört." Mats Hummels über Traineranweisungen in vollen und leeren Stadien.