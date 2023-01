Matchwinner Berisha - wann zieht der FC Augsburg die Kaufoption?

Der gebürtige Berchtesgadener und der FC Augsburg - da könnte etwas Großes zusammenwachsen. Der 24-Jährige, der zuvor unter anderem bei Red Bull Salzburg, dem SCR Altach und zuletzt bei Fenerbahce Istanbul spielte, scheint in Schwaben den perfekten Verein gefunden zu haben, den er weiterbringt - und bei dem er sich auch umgekehrt in Ruhe weiterentwickeln kann.

Dosiertes Lob von FCA-Trainer Enrico Maaßen

Beim Rückrundenauftakt gegen Dortmund war er gelb-rot-gesperrt. Dass er gegen Mönchengladbach direkt wieder in der Startelf steht, daran hatte ohnehin niemand gezweifelt. "Was Mergim für Abschlussqualitäten hat, darüber brauchen wir nicht zu sprechen, das wissen wir alle", lobte FCA-Cheftrainer Enrico Maaßen.

Maaßen dürfte auch Berishas Sachlichkeit nach dem Spiel gefallen haben, denn er kennt auch eine - oder vielleicht die einzige - Schwäche des Stürmers: "Wichtig ist, ihn nicht über alle anderen zu hieven, das tut ihm nicht gut."

Ansonsten haben sie mit Berisha in Augsburg aber aktuell einen "tollen Jungen und wichtigen Spieler" (O-Ton Maaßen) gefunden mit einem Makel: Aktuell ist Berisha aus Istanbul bis zum Saisonende nur ausgeliehen und weckt natürlich auch Begehrlichkeiten anderer Klubs.

Sportchef Reuter und die Kaufoption

Gut für den FC Augsburg: Sportchef Stefan Reuter sicherte sich bei der Leihe eine Kaufoption, vier Millionen Euro kursieren als Summe in den Medien. "Ein Riesenvorteil", freut sich Reuter heute über den clever angelegten Leihvertrag mit Option, nachdem Berisha in Ausgburg so eingeschlagen hat. Verwunderlich nur, dass der FCA diese bisher noch nicht gezogen hat.

Woran hakt's? Hört man Reuter, scheint es nur eine Formalie zu sein, dass Berisha dauerhaft in Augsburg bleibt. "Wir haben den Zeitpunkt sicher im Blick. Da werde nicht nur ich draufschauen, da sind viele bei uns im Klub in Habachtstellung", sagte er nach dem Mönchengladbach-Spiel.