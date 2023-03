"Matchpuck" Straubing Tigers: 5:0 Heimsieg gegen Wolfsburg

Mit einem deutlichen 5:0 Heimsieg gegen die Wolfsburg Grizzlys haben sich die Straubing Tigers in Spiel 5 im Playoff-Viertelfinale der DEL (Deutsche Eishockey Liga) zwei "Matchpucks" erspielt. Den Niederbayern fehlt noch ein Sieg, um ins Halbfinale zu kommen.

Zum Artikel: Straubing Tigers mit Rückenwind gegen Wolfsburg

Erst nach 22 Minuten startet der Torreigen der Tigers

Im ausverkauften Stadion am Pulverturm feierte vor rund 4.500 Fans Straubings Keeper Hunter Miska seinen ersten Shutout im Trikot der Tigers. Verteidiger Mark Alt erzielt seinen ersten Treffer in Straubing. Die übrigen Tore schießen Travis St. Denis und Mike Connolly.

Erneut schaffen es die Straubing Tigers, in dieser Playoffs-Serie gegen die Wolfsburg Grizzlys zu dominieren. Sie sind das bessere Team und sind schon im ersten Drittel überlegen. Die Tore aber fehlen. Erst nach 22 Minuten eröffnet Travis St. Denis den Torreigen, im Mittelabschnitt überrennen die Tigers ihre Gegner förmlich und ziehen mit Toren von Mike Connolly und erneut Travis St. Denis auf 3:0 davon. Im Schlussdrittel versuchen die Gäste das Spiel zu drehen, scheitern aber immer wieder am überragenden Tigers-Keeper Hunter Miska. Mark Alt sorgt mit dem 4:0 für die Vorentscheidung, ehe Mike Connolly in der Schlussminute mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand herstellt.

Kapitän Schönberger: Fans in den Playoffs wichtige Unterstützung

Kapitän Sandro Schönberger sagt nach dem Spiel: "Ich glaube Wolfsburg ist gut raus gekommen und dass sie gute Chancen hatten. Aber 'Miski' (Hunter Miska) ist gleich von Anfang an da gewesen für uns. Richtig überragendes Spiel. Wichtig war, das 1:0 und 2:0 zu machen, dann spielt es sich auch leichter."

Am morgigen Sonntag um 19 Uhr haben die Tigers jetzt die Chance, mit einem weiteren Sieg gegen die Grizzyls zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ins Halbfinale zu kommen. Sollten sie in Wolfsburg verlieren, kommt es am kommenden Dienstag zum alles entscheidenden siebten Spiel in Straubing.

"Unsere Fans helfen uns schon die ganze Saison über enorm, aber jetzt in den Playoffs noch das extra Prozent mehr – und das brauchen wir auch", so Sandro Schönberger.