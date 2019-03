Italiener Windisch holt WM-Gold - Peiffer bester DSV-Skijäger

Vier DSV-Biathleten waren für das letzte Rennen der Biathlon-WM in Östersund qualifiziert. Bei Schneetreiben und Wind verpassten nicht nur die deutschen Skijäger einige Scheiben. Arnd Peiffer (0/0/2/2|+ 39,6 Sekunden) musste vier Mal in die Strafrunde. "Platz sechs ist ein gutes Ergebnis für mich. Aber so viele Fehlschüsse habe ich selten gesehen", so Peiffer im ZDF. Aber "ich darf mit drei Medaillen nach Hause fahren." Benedikt Doll (0/1/1/3|+ 44,40) lief 750 Extrameter und kam als Achter ins Ziel. Auch Teamkollege Philipp Nawrath (1/0/2/2|+1.19.50) verpasste fünf Scheiben. Erik Lesser (2/1/2/1|2:58.80) setzte insgesamt sechs Schüsse daneben und landete auf einem enttäuschenden 27. Platz.

Windisch mit Glück zu Gold

Den Sieg in der Windlotterie sicherte sich mit drei Fehlschüssen der Italiener Dominik Windisch nach 40:54.10 Minuten. Antonin Guigonnat hatte ebenfalls drei Fehler geschossen und lief mit 22.80 Sekunden Rückstand zu Silber. Bronze feierte der Österreicher Julian Eberhard (+ 23.30) mit vier Fehlschüssen.