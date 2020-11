Martínez und Tolisso müssen Kimmich ersetzen

"Martínez kann für defensive Stabilität sorgen"

Bis dahin müssen Bundestrainer Joachim Löw und Bayern-Coach Hansi Flick Alternativen finden. Bei den Bayern dürften dies nach Einschätzung von Bayern-Reporter Philipp Nagel vor allem Javi Martínez und Corentin Tolisso sein. "Tolisso ist sicher eine Option", so die Einschätzung von Nagel: "Allerdings ist er sehr offensiv und verletzungsanfällig. Deshalb glaube ich, dass Martínez am meisten Spielzeit bekommen wird. Der Spanier kann für die defensive Stabilität sorgen."

Das Programm bis Weihnachten - ohne Kimmich - hat es in sich: Drei Gruppenspiele in der Champions League, sechs Bundesligapartien - u.a. die Topbegegnungen gegen Leipzig und Leverkusen - sowie das DFB-Pokalspiel bei Zweitligist Holstein Kiel stehen an. Wenn alles optimal läuft, ist Kimmich dann Anfang Januar wieder am Start.