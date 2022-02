Snowboardcrosser Martin Nörl - Topfavorit wider Willen

Topfavorit? Gegen dieses Label hatte sich Snowboarder Martin Nörl vor den Olympischen Spielen lange gewehrt. Doch je näher Peking 2022 rückte, desto besser kam der Niederbayer in Form. Der 28-Jährige schnappte sich im Januar in Krasnojarsk seinen ersten Weltcup-Sieg im Snowboard-Cross und machte einen Tag später daraus einen Doppel-Sieg.

Als Weltcup-Führender nach Peking

"Ich habe jetzt zwei Rennen gewonnen auf ein und derselben Strecke, die mir anscheinend sehr gut gelegen ist“, erklärte Nörl damals auf die Frage, ob er nun der Gold-Favorit sei. In China erwarte ihn: "Eine andere Strecke, da wird ein anderes Rennen stattfinden." Spätestens nach seinem Sieg bei der Olympia-Generalprobe in Cortina wurde dieses Argument nichtig.

Denn nach Peking reist Nörl als Gesamtweltcup-Führender. Und auch in Blickpunkt Sport hörte er sich kurz vor Abflug ein wenig selbstbewusster an: "Ich bin dieses Jahr fit, ich bin schnell", sagte der Landshuter, der trotz der Kritik an der Ausrichtung der Spiele in China mit Vorfreude auf das Großevent blickte: "Es werden sicher spezielle Spiele, trotzdem sind es die Olympischen Spiele und damit das, was ich als Sportler immer wieder erleben will. Für mich gibt es nichts Größeres als die Olympischen Spiele."

Olympia auf der Haut

Das kann man auch gut an seinem Körper sehen. Denn den ziert ein Tattoo auf der Innenseite des rechten Oberarms: Es zeigt die Olympischen Ringe, eine "8" und "SBX" für Snowboardcross, seine Disziplin. Eine Erinnerung an die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang, wo Nörl mit Platz acht für das beste SBX-Resultat des deutschen Herrenteams seit Vancouver 2010 sorgte.

Nörl stand kurz vor dem Karriereende

Vor Krasnojarsk hatte er in der Saison 2018/19 seinen ersten Weltcupsieg errungen. Dabei hätte er zuvor fast schon seine professionelle Karriere an den Nagel gehängt. Vor etwas weniger als vier Jahren, als sein erstes Kind unterwegs war: "Da überlegst du das", erinnert er sich. Außerdem habe ihm zu dieser Zeit "die Perspektive gefehlt". Er war der Meinung, dass sich im Verband Snowboard Germany "etwas entwickeln" müsse.

Als Familienvater nach Peking

Diese Perspektive hat er offensichtlich bekommen. Denn obwohl Nörl mittlerweile auch ein zweites Kind hat, ist er in der Form seines Lebens. Damit der Vater den Traum von seinen zweiten Olympischen Spielen verwirklichen konnte, sollten die Kinder nicht zu sehr darunter leiden.

Der Snowboarder entschied sich dagegen, aus Corona-Schutzmaßnahmen seine Tochter aus dem Kindergarten zu nehmen. "Ich versuche mich bestmöglich zu schützen, was nicht ganz so einfach ist. Ich habe zwei Kinder, meine ältere Tochter geht in den Kindergarten. Man muss auch ein bisschen auf das Glück vertrauen."

Ein zweites Olympia-Tattoo nach Peking?

Und das Glück scheint auf seiner Seite zu sein. Unbeschadet kam er nach Peking und könnte nun seine erste Medaille gewinnen. Bislang blieben die ganz großen Erfolge in seiner Karriere aus. Neben den vier Weltcupsiegen und dem Top-10-Ergebnis von Pyeongchang waren bisher ein fünfter Platz bei der Weltmeisterschaft in Idre Fjaell und der dritte Rang im Snowboardcross-Gesamtweltcup 2019 die Highlights seiner Laufbahn. In Peking hat er nun die Chance diese Bilanz gehörig aufzupolieren. Auf seinem linken Oberarm ist bestimmt noch Platz für ein Tattoo.