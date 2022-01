Martin Nörl: "Gibt nichts Größeres als die Olympischen Spiele"

Der eine ist Weltcup-Führender. Der andere konnte kürzlich Snowboard-Legende Shaun White schlagen. Die Snowboarder Martin Nörl (Cross) und André Höflich (Halfpipe) hoffen bei den Winterspielen in Peking 2022 auf eine Medaille und blicken - trotz Diskussionen um Menschenrechte und Coronavirus - voller Vorfreude auf Olympia.

"Es werden sicher spezielle Spiele, trotzdem sind es die Olympischen Spiele und damit das, was ich als Sportler immer wieder erleben will. Für mich gibt es nichts Größeres als die Olympischen Spiele", sagt Nörl und bekommt Zuspruch von Höflich: "Ich kann mir bis jetzt nicht besonders viel darunter vorstellen, wie es dann ist vor Ort zu sein und die Wettbewerbe zu fahren. Ich freue mich einfach darauf. Ich bin ganz gespannt, wie es wird."

Nörl: "Ich bin dieses Jahr fit, ich bin schnell"

Höflich hofft, dass er dabei helfen kann, bei Olympia seinen Sport beliebt zu machen: "Als Snowboarder kann man ganz andere Menschen ansprechen, die sich nicht für Snowboard zu zeigen. Die Massen anzusprechen, zu zeigen, wie schön diese Sportart ist."

Beide haben zuletzt mit guten Leistungen gezeigt, dass mit ihnen durchaus zu rechnen ist, wenn die Medaillen vergeben werden. Besonders Nörl ließ mit einem Doppelsieg in Krasnojarsk aufhorchen: "Ich bin dieses Jahr fit, ich bin schnell. Die Strecke in Krasnojarsk war wie für mich gemacht."

Corona-Schutz vor Olympia: "Es ist wirklich nicht einfach"

Damit sie tatsächlich die Chance haben, um Medaillen zu kämpfen, dürfen sie sich aber so kurz vor dem Ziel nicht noch mit dem Corona-Virus anstecken. Eine Infektion jetzt und der Traum von Olympia würde platzen. "Es ist wirklich nicht einfach", sagt Höflich und verweist auf den letzten Weltcup: "In Laax waren so viele Zuschauer. Sich von den Fans fernzuhalten war nicht einfach. Als feststand, dass ich zu den Olympischen Spielen fahre, habe ich meine FFP2-Maske eigentlich nicht mehr ausgezogen, bis ich auf meinem Zimmer war. Und so werde ich das machen, bis ich aus China wieder zurück bin."

Noch ein bisschen schwieriger hat es da Familienvater Nörl: "Ich versuche mich bestmöglich zu schützen, was nicht ganz so einfach ist. Ich habe zwei Kinder, meine ältere Tochter geht in den Kindergarten. Man muss auch ein bisschen auf das Glück vertrauen."