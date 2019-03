Golfer Martin Kaymer träumt vom Turniersieg in München

"Es war einer der sehr, sehr besonderen Momente", erinnert sich Kaymer an die BMW Open 2008, die er im Play-off gegen den Dänen Anders Hansen gewann. Es war der zweite Sieg von Kaymer auf der European Tour und eine Initialzündung auf dem Weg in Weltspitze. 2011 stand er gar für acht Wochen an der Spitze der Weltrangliste - als erst zweiter Deutscher nach Bernhard Langer.

Doch seitdem läuft er seiner Bestform hinterher. Seinen letzten Turniersieg feierte er 2014 bei den US Open. In der Weltrangliste steht er derzeit nur auf Platz 184. "Für mich wäre es unheimlich wichtig, auch als Bestätigung, dass ich das richtige mache", sagt Kaymer mit Blick auf das Turnier in diesem Jahr: "Einen Turniersieg zu haben - das wäre wirklich sehr schön, wenn das klappen würde."

Kaymer bisher einziger deutscher Sieger

Martin Kaymer ist der bisher einzige deutsche Spieler, der die BMW Open bisher gewinnen konnte. Im vergangenen Jahr wurde er mit einem Schlag Rückstand Zweiter. Der 34-Jährige aus Mettmann wird auch in diesem Jahr neben Titelverteidiger Matt Wallace aus England vom 20. bis 23. Juni in Moosinning-Eichenried bei München abschlagen müssen.

München-Eichenried alleiniger Gastgeber

2018 fand das mit zwei Millionen Euro dotierte Turnier zum letzten Mal in Pulheim in der Nähe von Köln statt, dass sich jährlich mit dem Eichenried als Austragunsgort abwechselte. Ab der 31. Auflage der BMW Open in diesem Jahr wird nur noch auf der Anlage des des Golfclubs München-Eichenried gespielt.