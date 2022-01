Markus Wasmeier: Streif ist die "moralisch schwierigste Strecke"

Das erste Mal auf der Streif: Wasmeier wurde "der Kopf gebeutelt"

Bei seiner erste Fahrt in Kitzbühel erfuhr Wasmeier im Starthaus noch ein paar aufmunternde Worte von der Skilegende Franz Klammer: "Ach, denk dir nichts, ist alles nicht so schlimm". Danach hatte Wasmeier aber Momente, von denen er "eigentlich nicht mehr weiß", wie er durchgekommen ist. So sehr hatten ihn die zahlreichen Schläge "den Kopf gebeutelt".

"Da waren in der alten Schneise ein bis eineinhalb Meter hohe Buckel", erinnert sich der ehemalige Rennläufer. "Unfassbar" aus heutiger Sicht. Damals war die Pistenpräparierung noch nicht so ausgefeilt. Aber Wasmeier hat es ja "überlebt", wie er selbst sagt.