Hüter des kulturellen Erbes in Schliersee

Der ehemalige Skirennläufer Markus Wasmeier eröffnete am 1. Mai 2007 ein Bauernhof- und Wintersportmuseum in Schliersee. Mit Hilfe von Spenden baute er historische Gebäude eigenhändig ab und in mühevoller Arbeit wieder auf.