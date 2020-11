LIVE am 08.11.2020

Markus Eisenbichler und Sven Hannawald in Blickpunkt Sport

Am 20. November starten die Skispringer im polnischen Wisla in die neue Saison. Weltmeister Markus Eisenbichler will nach einem verkorksten Jahr wieder angreifen. Der Siegsdorfer und ARD-Experte Sven Hannawald sind zu Gast in Blickpunkt Sport.