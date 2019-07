Markus Eisenbichler: Ohne Druck zurück auf die Schanze

"Ach im Endeffekt ändert sich nichts. Mir war die Rolle schon bewusst, dass ich schauen muss, dass der Teamspirit passt," so der Siegsdorfer, mit Blick auf die teils angeschlagene Mannschaft. Olympiasieger Andreas Wellinger muss nach einem Kreuzbandriss den kompletten nächsten Winter aussetzen. Severin Freund kämpft nach Knie-OP's um ein Comeback. Umso mehr braucht der neue Bundestrainer Stefan Horngacher jetzt einen wie Markus Eisenbichler in der Form des letzten Winters. "Ich bin zwar nicht immer der einfachste Mensch. Aber wenn man mir meine Ruhe lässt, ist es ziemlich entspannt, mit mir zu arbeiten. Das hat der neue Cheftrainer schnell gemerkt".

Der "Izi", wie man ihn auch nennt, mag lieber seine Ruhe, daheim in Siegsdorf oder bei Bergtouren mit alten Freunden. Die zahlreichen Interviewanfragen nach dem Wunderwinter, dazu die Ehrungen, wie zuletzt beim Bayerischen Sportpreis, sind mehr Last als Lust für den Oberbayern. "Ich bin doch einer, der nicht so ganz lange ruhig sitzen bleibt. So eine Veranstaltung ist schon immer ein wenig anstrengend. Aber es ehrt mich und freut mich sehr", erklärt Eisenbichler. Und betont: "Im Vordergrund steht der Sport und das ist das Wichtigste."

"Ich muss 110 Prozent geben"

Und da hat der derzeit beste deutsche Skiadler schon alles erlebt. Vor den Hochs des letzten Winters lagen einige Tiefs. Bei Olympia in Südkorea verfolgte er das Mannschaftsspringen nur als Ersatzmann, 2012 wäre er nach einem schweren Trainingssturz fast im Rollstuhl gelandet. "Ich bin eigentlich froh, dass das passiert ist. Wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Dann wär ich nicht so konzentriert und ehrgeizig. Ich hab gemerkt, ich muss 110 Prozent geben, dann könnte es vielleicht was werden."

"Nicht als Leader gefühlt"

Der Erfolg hat sich eingestellt, und jetzt soll es möglichst auch so weitergehen. Erstmals geht Eisenbichler als einer der Topfavoriten in einen Skisprungwinter. Unterschätzen wird ihn am Schanzentisch keiner mehr. Der 28-Jährige sieht den kommenden Wettbewerben dennoch entspannt entgegen. "Ich hab mich nicht als Leader gefühlt. Das brauchen wir nicht. Wir sind ein Team und versuchen uns alle gegenseitig zu puschen. Im Endeffekt hat sich nichts geändert, auch kein Druck oder sonst was."