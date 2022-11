Markus Eisenbichler: "Die Leidenschaft war nicht mehr da"

Ein flapsiger Spruch hier, ein emotionaler Jubelschrei da. Skispringer Markus Eisenbichler ist bekannt für seine gute Laune auf und neben der Schanze. Kaum vorstellbar, dass ausgerechnet die Person, die die Lebensfreude und den Spaß am Sport versprüht, auf einmal emotionslos an ihre größte Leidenschaft herangeht.

"Ich habe mich nach der Saison gefragt: 'Will ich das Ganze noch?' Ich mag Skispringen immer noch, aber die Leidenschaft war nicht mehr so da", erzählte Eisenbichler im Interview mit "Eurosport".

"Es kamen keine Emotionen mehr rüber. Ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht mehr bei der Sache bin." Markus Eisenbichler

Eisenbichler: "Schwierig, sowas zuzugeben"

Für den Oberbayern gab es nur zwei Optionen: "Entweder hole ich mir Hilfe oder ich höre auf." Eisenbichler hat sich für Ersteres entschieden. "Es ist immer schwierig, so was zuzugeben. Aber mittlerweile bin ich froh, dass ich das gemacht habe, dass ich mir Hilfe geholt habe."

Vor allem ruhiger will es der 31-Jährige nun angehen lassen. Beim Saisonstart am Wochenende im polnischen Wisla soll das bereits erkennbar werden. Denn auch teamintern will sich "Eisei" mehr zurückziehen. Ich "brauche mehr meine Ruhe. Ich mache so ein bisschen mein Ding und merke, ich kann nicht überall mitmachen. Wenn sie mich brauchen, bin ich am Start."

Mentale Probleme keine Seltenheit im Profisport

Markus Eisenbichler hat für sich einen Weg gefunden, seine mentalen Probleme anzugehen, ohne über kurz oder lang dem Druck im Profisport zu erliegen. Psychische Probleme im Sport sind längst kein Tabuthema mehr.

Auch Speedfahrer Thomas Dreßen berichtete über "mentale Probleme", mit denen er aufgrund seiner Verletzung vor einem Jahr zu kämpfen hatte. Lustlosigkeit und schlechte Laune waren die Folge. Auch ihm half ein Mentaltrainer.