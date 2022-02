Markus Eisenbichler - der Teamplayer ist in Peking gefragt

Vor vier Jahren in Pyeongchang wurde "Eisei", wie er im DSV-Skisprungteam genannt wird, Achter von der Normal- und 14. von der Großschanze. Das Teamspringen verpasste er, weil er die interne Ausscheidung mit Stephan Leyhe verlor.

Dagegen hat er bei Weltmeisterschaften bereits bewiesen, dass er bei Großveranstaltungen liefern kann. 2017 holte er im Mixed-Team sein erstes WM-Gold, zwei Jahre später in Seefeld war der heute 30-Jährige mit drei WM-Titeln (im Einzel von der Großschanze sowie mit dem Team und dem Mixed-Team) erfolgreichster Teilnehmer.

Fünf Podiumsplätze machen Hoffnung

Eisenbichler zählt neben seinem Zimmerkollegen Karl Geiger zu den größten deutschen Medaillenhoffnungen in den Einzelwettbewerben. Der extrovertierte Oberbayer, der unten im Auslauf gerne mal seinen Gefühlen freien Lauf lässt und sich lautstark motiviert, aber auch ärgert, ist immer für einen Topsprung gut. Er hat nur ein Problem: Schon im vergangenen Winter fehlte etwas die Konstanz, und auch in dieser Saison bringt er zu selten zwei gute Sprünge nach unten.

Ein paar Ausrufezeichen konnte er trotzdem setzen: Bei der Vierschanzentournee gewann er in Garmisch-Partenkirchen immerhin die Qualifikation. Insgesamt fünfmal stand er in diesem Winter auf dem Podium - beim Neujahrsspringen sowie je zweimal in Ruka und in Titisee-Neustadt.

Seine drei Triumphe in Weltcup-Einzelwettbewerben liegen etwas länger zurück: Im Dezember 2020 gewann "Eisei" die Springen in Wisla und Ruka - 2019 war er in Planica im Skifliegen erfolgreich.