Markus Babbel: "Wie geht's mit der Solidarität weiter?"

Wo bleibt die Solidarität?

Gerade in der Coronazeit spielte die Solidarität auch im Fußball eine große Rolle, damit es überhaupt weitergehen konnte - vor allem in den unteren Ligen. Nun nimmt alles wieder Fahrt auf, das Hauen und Stechen hat wieder begonnen. "Ist ja auch normal", findet Babbel: "Es geht in den Endspurt, es geht um die Meisterschaft, es geht um Abstieg, um Europa-Pokal. Dass da auch die Ellenbogen dazu gehören, ist klar."

Babbel stellt jedoch die Frage: "Wie geht's mit dieser Solidarität zu Vereinen, denen es nicht ganz so gut geht, in Zukunft weiter?" Der 47-Jährige nimmt hier vor allem die Verbände in die Pflicht: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) müssen eine Lösung finden, damit die jetzige - finanziell schwierige - Situation für Vereine machbar ist und sich die Klubs weiter halten können.