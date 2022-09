Markus Babbel und Simon Zachenhuber zu Gast in Blickpunkt Sport

Markus Babbel spielte von 1991 bis 2000 für die Profis des FC Bayern München und schlug nach seiner aktiven Laufbahn die Trainerkarriere ein. Der 50-Jährige wird am Sonntag in "Blickpunkt Sport" das schwäbisch-bayerische Duell FC Augsburg gegen den FC Bayern analysieren.

Ebenfalls zu gast bei Julia Scharf ist Simon Zachenhuber: Der 24 Jahre alte Mittelgewichts-Boxer, der in Landshut geboren wurde, wird vielen aus der RTL-Tanzshow "Let's Dance" ein Begriff sein, bei der er 2021 mit seiner Partnerin Patricija Belousova Platz vier belegte.

In der Sendung wird es aber natürlich vor allem um seine Boxkarriere gehen: Im Alter von 19 Jahren entschied sich Zachenhuber, ohne einen einzigen Amateurboxkampf bestritten zu haben, zu den Profis zu wechseln. Sein Profidebüt bestritt er am 18. Mai 2018 in Potsdam.

Die Themen der Sendung