Marko Pesic wirbt für BBL-Turnier in München

Sogar Münchens Kapitän Danilo Barthel hatte Fragen aufgeworfen, unter anderem zum Thema Verletzungsrisiko. Niels Giffey von Alba Berlin legte in seiner Kritik nach: "Warum geht man in das Bundesland mit den meisten Infektionen?", fragte Giffey per Bild am Sonntag. Außerdem stellte der Nationalspieler klar: "Wenn meine Familie in eine prekäre Lage kommt, werde ich nicht Basketball spielen, sondern bei ihr sein." Noch immer wartet der Spieler von Alba Berlin nach eigener Aussage auf eine "richtige Erklärung" für das Turnier.

Folgende Detailinformationen sollen "viel relativieren"

Diese "Erklärung" soll nun kommen. Am Montag folgen weitere Informationen. Dies kündigte Pesic im "Aktuellen Sportstudio" an. "Sobald das Konzept den Spielern im Detail erklärt wird, werden viele Fragen beantwortet sein, viele Sachen werden relativiert sein", sagte der frühere Nationalspieler. Der 43-Jährige sieht es als "legitim" an, dass die Spieler das Vorhaben der BBL hinterfragen. Aber er versicherte: "Da kann man sich schon auf uns verlassen. Wir haben das wohl überlegt, wir haben noch genug Zeit."

Abgeschottet zum Finalturnier, Genehmigung steht noch aus

Das Spiel- und Sicherheitskonzept hatte die Liga am Donnerstag vorgelegt. Die Liga will den Meister in einem Turnier im Juni in München ermitteln. Die Mannschaften wären dabei abgeschottet in einem Hotel untergebracht. Bei dem Finalturnier sollen zehn Teams zunächst in zwei Gruppen gegeneinander spielen. Um die Belastung während des Turniers gering zu halten, wird ab dem Viertelfinale nur in einem "Best-of-two"-Modus gespielt, bei dem die Ergebnisse beider Partien addiert werden. Die beiden Finalisten kommen somit auf zehn Spiele. Allerdings kann die Saison nur bei einer Genehmigung der Politik noch einmal gestartet werden.