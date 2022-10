Marko Pesic: "Haben beste Basketball-Generation aller Zeiten"

Was für ein Turnier, was für eine Mannschaft! Der deutsche Basketball erlebt nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Europameisterschaft ein Hoch wie seit den besten Zeiten von Dirk Nowitzki nicht mehr. Ob es ein Basketball-Boom wird, bleibt aber abzuwarten, so Marko Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern Basketball, bei seinem Besuch in "Blickpunkt Sport".

Was unzweifelhaft ist und was einen Boom begünstigen könnte, ist die so noch nie da gewesene Qualität einer deutschen Nationalmannschaft: "Wir haben die beste Generation aller Zeiten, eindeutig", so Pesic. "Es ist die mit der höchsten Qualität und dem höchsten Potenzial."

Stärke der Nationalmannschaft hat viel mit Nowitzki zu tun

Nicht vergessen dürfe man, dass bei der EM sogar noch einige Topspieler gefehlt haben, denkt man etwa an Maximilian Kleber, Tibor Pleiß, Moritz Wagner oder den Neu-Münchner Isaac Bonga. Bundestrainer Gordon Herbert hätte ein Problem bei der Nominierung gehabt, wären zur EM alle fit gewesen, glaubt Pesic.

Es gab einige gute Mannschaften in der Geschichte - etwa die Europameistermannschaft von 1993 oder später die "Goldene Generation" um Dirk Nowitzki, die 2002 WM-Bronze und 2005 EM-Silber gewinnen konnten. Doch in der Breite gab es wohl noch nie so ein gutes Team wie heute: "Eine Sache, die Dirk (Nowitzki, d. Red.) bewirkt hat, ist wahrscheinlich, dass Jungs wie Isaac sich für Basketball entschieden haben und nicht für Fußball", glaubt Pesic, was Isaac Bonga direkt bestätigte: "Ich habe mit Basketball und Fußball angefangen. Dirk war ein Vorbild."

Isaac Bonga: "NBA als ein Traum auf keinen Fall gestorben"

Bonga, 22 Jahre alt, hat schon vier NBA-Spielzeiten hinter sich, u.a. bei den Los Angeles Lakers an der Seite von Superstar LeBron James. Derzeit ist er noch verletzt und fehlte beim Saisonstart des FC Bayern, wo er nur Zuschauer war. Seine kurzfristigen Ziele hat er aber klar vor Augen: "Für mich ist der Traum NBA auf keinen Fall gestorben. Das ist immer noch ein Ziel für die Zukunft. Aber erst geht es jetzt darum, möglichst viele Spiele mit den Bayern zu gewinnen und Titel zu holen.

Die Bayern also nur als Zwischenstation? Dazu Marko Pesic: "Wenn er nächstes Jahr wieder in der NBA und eine gute Rolle hat, dann haben wir einen guten Job gemacht." Zunächst soll er aber helfen, wieder Titel nach München zu holen.