Mario Götze ist zurück in der Bundesliga

Tolle Jahre beim BVB - Mitläufer in München

Götze, der als Bub für den schwäbischen SC Ronsberg spielte, kam 2011 zu Borussia Dortmund, wo er unter Trainer Jürgen Klopp zwei deutsche Meisterschaften feierte und Nationalspieler wurde. 2013 folgte der von vielen Nebengeräuschen begleitete Wechsel zum FC Bayern München, wo sich Götze allerdings schwer tat und zum Mitläufer wurde. In 73 Bundesligaspielen für den Rekordmeister brachte es der offensive Mittelfeldspieler auf 22 Treffer. Nach drei Jahren endete die eher glücklose Zeit bei den Bayern und Götze kehrte nach Dortmund zurück.

2020 "flüchtete" er aus der Bundesliga zum PSV Eindhoven in die niederländische Ehrendivisie, nachdem er auch in der Nationalmannschaft nicht mehr berücksichtigt wurde. In Eindhoven blühte der Offensivspieler wieder auf und machte sich für andere Klubs interessant. Auch Benfica Lissabon und Inter Miami sollen sich um den Mittelfeldspieler bemühen.