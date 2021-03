Marie Retzers harter Punch: Nürnberger Frauenpower im Boxring

Das Bild einer boxenden Frau passt für viele nicht zur Vorstellung von Weiblichkeit. Von den Meinungen anderer lässt sich Boxerin Marie Retzer aus Nürnberg aber nicht abhalten. Sie will beim Boxen erfolgreich sein und kämpft dafür hartnäckig. "Boxen ist meine Leidenschaft", sagt sie schlicht. Anstrengendes Training, Wettkämpfe, Pokale – für Marie Retzer ist das sportlicher Alltag. Die 24-Jährige vom 1. ASC Nürnberg Süd kämpft an der Spitze der Boxelite. Im Frauenboxen ist sie bereits mehrfache bayerische und deutsche Meisterin. Ihr nächstes Ziel: Die Olympischen Spiele in Tokio.

Marie Retzer war schon vier Mal Deutsche Meisterin im Boxen

Maries Fäuste sind gefürchtet. Die hauptberufliche Boxerin kämpft im olympischen Leichtgewicht bis 60 Kilo. Bereits vier Mal hat sie den deutschen Titel geholt und ist fünfte Europameisterin. Angst im Ring kennt sie nicht, auch wenn man beim Kämpfen natürlich aufpassen müsse. Aber: "Fußball ist gefährlicher", meint sie. Schließlich tragen Frauen, im Gegensatz zu den männlichen Profi-Boxern, Kopfschutz.

Hartes Training ist für Marie Retzer selbstverständlich

Marie Retzer ist knallhartes Training gewöhnt, die Boxhalle des 1. ASC Nürnberg ist ihr zweites Zuhause. Hier bringt sie ihren Körper an seine Grenzen, trainiert Technik, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Die 24-Jährige ist quasi in der Boxhalle aufgewachsen, schließlich hat ihr Vater Harald Retzer die Boxschule gegründet und hat jahrelang selbst geboxt. Inzwischen ist er Maries Trainer und macht sie fit für die Wettkämpfe.

Eigentlich wollte die 24-Jährige Erfolge in der Leichtathletik

Dabei wollte Marie eigentlich Karriere als Leichtathletin machen, doch das war ihr irgendwann zu einseitig. Als dann auch noch die Lust aufs Training verloren ging, tauschte sie die Laufbahn gegen den Boxring. Seitdem regnet es Titel, Medaillen und Pokale. Dafür trainiert sie ein bis zweimal am Tag.

Ausgleich findet Marie beim Reiten

Eigentlich soll Marie in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio antreten. Doch die stehen wegen der Corona-Pandemie auf der Kippe. Deshalb hat die Boxerin mehr Zeit für ihr zweites Hobby Reiten. Auch hier setzt Marie Retzer auf Frauenpower. Fünf Mal die Woche macht sie mit ihrer "Black Beauty Kira" einen Ausritt – das tut ihr vor allem dann gut, wenn es in anderen Bereichen nicht so gut läuft. Beim Reiten könne sie gut abschalten, sagt die Boxerin.

Als Personal Trainerin spornt Marie Retzer auch andere an

Wie man sich sportliche Ziele setzt, sie verfolgt und erreicht, das bringt Marie Retzer auch anderen bei. Sie ist gelernte Sport- und Fitnesskauffrau, hat sich als Personal Trainerin selbstständig gemacht und gibt Online-Fitnesskurse – denn im Boxsport verdienen Frauen nicht so viel, dass sie sich nur dieser einen Leidenschaft widmen könnten. Arbeit und Sport erfordern viel Disziplin, aber Disziplin auch während Corona ist für Marie Retzer selbstverständlich. Mit dieser Einstellung wird die junge Frau sicher noch einige Titel und Pokale holen – vielleicht sogar eine Medaille in Tokio.