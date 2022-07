Marie Lang: Die vielseitige Kickboxerin vor ihrem letzten Kampf

Rücktritt war vorher nie ein Thema

Im Ring ist Marie Lang in ihrem Element. Erst einen WM-Kampf hat sie in ihrer nun schon mehr als 15 Jahre andauernden Karriere verloren - im März 2021 gegen Michaela Michl. Zum Abschluss soll im 39. Kampf der 38. Sieg her.

An die einzige Niederlage erinnerte sie sich beim Instagram live auf BR24 Sport so: "An dem Abend (...) war ich schon traurig und enttäuscht", so die 35-Jährige. Aber schon am Tag danach dachte sie, sie kann es nicht mehr ändern und schaute lieber nach vorne: "Ich war über mich selbst so überrascht, dass ich jetzt nicht weinend jeden Abend im Bett liege.“

Es folgte ihr bislang letzter WM-Sieg gegen die Albanerin Ilda Lelo im Deutschen Theater in München. Einen Rücktritt zog sie nie wirklich in Betracht: "Ich habe mir gesagt, ich mache das jetzt so lange, wie es mir Spaß macht."

Einen Plan, mit 35 oder 40 sei Schluss, habe es nie gegeben. Klar sei aber auch: "Es gehört halt schon viel, viel Training, viel Herzblut dazu. Und wenn man sich dann jeden Tag ins Training quält, dann glaube ich, mache es keinen Sinn mehr. Und deswegen habe ich es mir offengehalten.“