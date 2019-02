08.02.2019, 17:58 Uhr

Maria Höfl-Riesch beim Pistencheck in Are

Maria Höfl-Riesch fühlt sich bei Minus 20 Grad in Are "wie am Nordpol". Zuerst sieht sie vor lauter Nebel nichts. Dann klart es auf - und die zauberhafte Winterlandschaft entfaltet ihre volle Pracht. Ab auf die Piste!