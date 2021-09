Marco Russ und Robin Krasniqi zu Gast in Blickpunkt Sport

"Kämpfen. Siegen. Leben", so lautet der Titel des Buches, in dem Russ über seine Krebserkrankung und sein Comeback nach langem Kampf schreibt. Der frühere Innenverteidiger spielte den Großteil seiner Karriere bei Eintracht Frankfurt - am Sonntag Gegner des FC Bayern München (Radio-Livereportage im BR24 Livecenter; erste Free-TV-Bilder der Partie ebenfalls ab 21.45 Uhr in der Sendung!). Mit den Hessen feierte er im Jahr 2005 den Bundesliga-Aufstieg und erreichte danach dreimal das Finale des DFB-Pokals. Der Titelgewinn im Mai 2018 war der größte Erfolg seiner Karriere.

Comeback nach überstandener Krebserkrankung

Den größten Einschnitt erlebte er, als er im April 2016 positiv auf das Hormon hCG getestet wurde, was sich im Nachhinein als ein durch seinen Hodentumor bedingter erhöhter Blutwert herausstellte. Rund ein Jahr später gab er beim 1:0-Sieg im Viertelfinalspiel des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld sein Comeback. Nach dem letzten Bundesligaspiel der Saison 2019/20 beendete Russ seine aktive Karriere und wechselte in die Analyse des Lizenzspielerbereiches der Eintracht.