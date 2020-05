Marco Richter im Talk: "Jetzt zählen keine Ausreden"

Die Augsburger starten nach der Corona-Pause zu Hause gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 16.5.2020, 15.30 Uhr). Es wird allerdings "nicht dieses klassische Heimspiel mit Fans", so beschreibt Richter die Aussicht auf die leeren Ränge. Für ihn sei das "alles ein bisschen merkwürdig und komisch", sagt der 22-Jährige in unserem neuen Social-Media-Sporttalk auf dem Instagram-Kanal von BR24Sport. Richter will aber die besondere Herausforderung annehmen. "Ich glaube der, der hier am besten aus der schwierigen Situation herauskommt ohne Ausreden, der wird am Ende seine Punkte haben und dann vor allem in der Liga bleiben", sagt der Stürmer.

"Wir haben jetzt bei 23 Grad im Stadion trainiert, da war die Puste schon nach 70/75 Minuten schon kurz draußen. Aber das bekommen wir bis zu dem Wochenende hin, dass wir über 90 Minuten voll draufgehen werden." Marco Richter