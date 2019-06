Marco Richter - der U21-Held vom FC Augsburg

Es waren seine ersten Tore überhaupt für Deutschland - und das beim EM-Auftakt. "Ganz klar, ein unbeschreibliches Gefühl", sagte Richter nach der Partie im ARD-Interview: "Für Deutschland zu treffen ist ein geiles Gefühl."

Player of the Match: "Das ist extrem geil"

Ansonsten analysierte Richter trotz aller Euphorie den 3:1-Auftaktsieg gegen Dänemark sachlich. Das Team habe sich viel vorgenommen, aber natürlich könne man nicht vorhersagen, wie es dann tatsächlich läuft. Aber so wie es dann gekommen ist: "Es ist in überragendes Gefühl, zwei Tore zu erzielen, eins vorzulegen", sagte Richter, "und dann am Schluss auf der Tafel auch noch zu sehen, dass man 'Player of the Match' geworden ist - das ist extrem geil."

Richter, der 21-Jährige, der beim SV Ried as Fußballspielen gelernt hat, ansonsten aber ganz bodenständig. Die Interviewer mussten erst einmal warten - die Familie hatte Vorrang nach dem EM-Auftakt. "Die Eltern sind extrem stolz, wir haben alle nur gegrinst", sagte er über das schnelle Treffen mit Familie und Freunden nach dem EM-Auftakt in Udine. Richters Familie unterstützt ihn in Italien während der kompletten EM.

"Jedes Tor ist ein bisschen auch ein Dankeschön an die Eltern." Marco Richter nach dem Spiel im ARD-Interview

Richter hatte beim SV Ried mit dem Fußballspielen begonnen. Aber schon mit sieben Jahren war er in den Nachwuchsbereich des FC Bayern München gewechselt. Seine Eltern fuhren den talentierten Kicker täglich zwischen München und Augsburg hin und her. Nach acht Jahren bei den Bayern wechselte Richter 2012 dann zum FC Augsburg, 2015 debütierte er in der zweiten Mannschaft, 2017 bei den Profis.

Fünftes U21-Länderspiel

In diesem Jahr feierte er auch sein Debüt in der U20-Fußball-Nationalmannschaft (ein Länderspiel), ein Jahr später in der U21. Das EM-Auftaktspiel gegen Dänemark war erst sein fünftes U21-Länderspiel.