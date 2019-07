Marco Reus ist "Fußballer des Jahres" 2019. Der Kapitän von Vizemeister Borussia Dortmund bekam bei der vom "Kicker" unter Sportjournalisten ausgerichteten Wahl die mit Abstand meisten Stimmen. Zweiter wurde Kai Havertz von Bayer Leverkusen vor Bayern-Profi Joshua Kimmich. Für Reus ist es die zweite Auszeichnung als Fußballer des Jahres nach 2012 - trotz einer für ihn eigentlich enttäuschenden Saison: Mit der Fußball-Nationalmannschaft schied er bei der WM in Russland bereits in der Vorrunde aus. In der Bundesliga stand er mit Borussia Dortmund lange Zeit an der Tabellenspitze - am Ende wurde der FC Bayern mit knappem Vorsprung Meister.

Auszeichnung auch für Jürgen Klopp

Zum "Trainer des Jahres" wurde Jürgen Klopp von Champions-League-Sieger FC Liverpool gekürt. Auch für ihn ist es bereits die zweite Auszeichnung: Klopp hatte 2012 für das Double mit dem BVB die Ehrung erhalten. Nach seinem Triumph in der Königsklasse mit den "Reds" gewann er diesmal vor Friedhelm Funkel und Adi Hütter, die in der Bundesliga mit Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt unerwartet erfolgreich waren.

Seriensiegerin Dzsenifer Marozsán

Bei den Frauen setzte sich zum dritten Mal in Serie Dzsenifer Marozsán von Olympique Lyon durch. In Frankreich gewann sie vergangenen Saison das Triple, erzielte 14 Tore in 27 Pflichtspielen. Mit dem Nationalteam indes lief es enttäuschend. Bei der WM in ihrer Wahlheimat Frankreich erlitt die Spielmacherin beim Auftakt gegen China einen Zehenbruch. Bis zum Viertelfinale musste sie pausieren, das 1:2 gegen Schweden und das Olympia-Aus konnte sie als Edeljoker aber nicht mehr abwenden.