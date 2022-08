Marcel Sabitzer - vom Verkaufskandidaten zum Stammspieler

Ist Marcel Sabitzer endlich beim FC Bayern angekommen? Der Österreicher, der als Wunschspieler von Julian Nagelsmann von RB Leipzig an die Isar wechselte, konnte in seinem ersten Jahr beim Rekordmeister nicht überzeugen. Zum Ende der abgelaufenen Saison kursierten in den Medien Verkaufsgerüchte - der Rekordmeister wolle den 28-Jährigen abgeben, um zehn Millionen Euro Gehalt zu sparen. Doch Sabitzer kämpfte um einen Verbleib. Sein Berater sprach davon, dass der österreichische Nationalspieler "einen Neuangriff" bei den Bayern starten wolle.

Sabitzer startet "Neuangriff"

Dieser "Neuangriff" verläuft bislang sehr erfolgreich. Sabitzer scheint sich beim FC Bayern im zweiten Anlauf doch noch zu etablieren. In allen drei Pflichtspielen der neuen Saison stand er in der Startelf. Natürlich profitiert er auch davon, dass Leon Goretzka verletzt ausfällt. Aber die Art und Weise wie Sabitzer den Nationalspieler ersetzt, überrascht doch.

Wirkte Sabitzer in der letzten Saison bei seinen wenigen Einsätzen unsicher und etwas behäbig, geht er nun in die Zweikämpfe, verteilt die Bälle und zeigt auch Drang nach vorne. "In der letzten Saison liefen ein paar Sachen unglücklich für ihn. In dieser hat man von Anfang an gemerkt, dass er hungrig ist im Training. Er ist immer einer der Besten. Er gibt uns sehr, sehr viel – gerade in Abwesenheit von Leon. Ich spiele gerne mit ihm zusammen", sagt Joshua Kimmich in Sport1 über Sabitzer.

Bayern-Bosse reagieren mit Wohlwollen

Auch die FC-Bayern-Bosse registrieren mit Wohlwollen die guten Leistungen des 28 Jahre alten Fußball-Nationalspielers aus Österreich. "Marcel bringt im Moment solide Leistungen. Dazu kann man ihn nur beglückwünschen", sagte Bayern-Chef Oliver Kahn nach dem 2:0 in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. "Beim FC Bayern ist man immer schnell dabei, Spieler nach einer Saison abzuschreiben", bemerkte Ex-Torwart Kahn.

"Das beste Beispiel bin ich selbst. Ich habe hier bei Bayern München auch eine, zwei Saisons gebraucht, bis ich mich hier eingefunden habe." Oliver Kahn, Vorstandschef FC Bayern

Ob Sabitzers Leistungssprung Auswirkungen auf die von Nagelsmann gewünschte kostspielige Personalie Laimer haben könnte, beantwortete Kahn lediglich indirekt: "Was Transfers anbelangt, sind wir im Großen und Ganzen durch." Nach dieser Saison läuft Laimers Vertrag in Leipzig aus, er wäre damit ablösefrei zu haben.

Auch Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigt sich erfreut, dass Sabitzer die in ihn gesetzten Erwartungen aktuell erfüllt. "Er hat letztes Jahr durch den späten Wechsel und Verletzungen auch Pech gehabt. Dieses Jahr hat er eine gute Vorbereitung gehabt. Ich freue mich sehr für ihn, dass er so in die Saison reingekommen ist", sagte Salihamidzic.