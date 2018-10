Marcel Hirscher: "Um Felix mache ich mir keine Sorgen"

Fast alle seiner 58 Weltcupsiege - übrigens die zweitmeisten nach dem Schweden Ingemar Stenmark (86 Einzelerfolge) - hat Hirscher in seinen Paradedisziplinen, dem Slalom und dem Riesenslalom, eingefahren. Das sind auch Neureuthers Strecken. Der Deutsche verpasste im vergangenen Winter weite Strecken der Saison wegen eines Kreuzbandrisses. In dem am Wochenende in Sölden beginnenden WM-Winter will der 34-Jährige aber wieder angreifen - auch Marcel Hirscher.