Marathon München: Olympiasieger Shorter zurück an der Ziellinie

Etwa 5000 Läuferinnen und Läufer werden am Sonntag in den Münchner Marathon (9.10.2022, ab 8.50 Uhr im Livestream im BR24 Sport Livecenter) starten. Mit dabei wird unter anderem auch die Marathon-Weltmeisterin von 2015 sein, die Äthiopierin Mare Dibaba. Ziel der Münchner Veranstalter ist, dass neue Streckenrekorde auf den 42,195 Kilometern aufgestellt werden.

Doch bevor die Läufer auf die Strecke gehen, ließen die Münchner Veranstalter noch einen Ehemaligen auf die Tartanbahn des Münchner Olympiastadions und zu Wort kommen. Den vielleicht berühmtesten Sieger eines Marathons in der Landeshauptstadt: Olympia-Gewinner Frank Shorter, der 50 Jahre nach seiner Goldmedaille noch einmal die Ziellinie überquerte.

Am Schloss Nymphenburg setzte sich Shorter 1972 ab

Shorter war damals einer der Favoriten. Er hatte sich eine genaue Strategie zurechtgelegt. "Ich bin mit der U-Bahn die Strecke abgefahren und habe mir ganz genau bestimmte Stellen eingeprägt", sagt er im Gespräch mit der "Abendschau" im BR Fernsehen.

Schon vor dem Königsplatz im Schloss Nymphenburg hatte sich der damals 24-jährige Jurastudent vom Feld abgesetzt. Mit einem Zwischenspurt verschaffte er sich so viel Vorsprung, dass ihn die Verfolger nicht mehr sehen konnten.

Laufen war für Shorter Stressabbau

Am Freitag nun marschierte gemeinsam mit seiner Frau Michelle durchs Olympiastadion. Die verriet, dass der Sieger von 1972 auch als 75-Jähriger die Bewegung immer noch braucht - einmal am Tag gehe es raus. "Für mich war Laufen Stressabbau", sagte der Olympiasieger selbst. "So konnte ich mit dem Stress umgehen."

In seiner Heimat hat Frank Shorter nach dem Gold das Laufen populär gemacht - und letztlich auch die Professionalisierung vorangetrieben. Bis heute ist er allerdings der letzte US-Olympiasieger im Marathon.