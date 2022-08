Marathon: Deutsche Frauen holen überraschend EM-Gold

Miriam Dattke und Domenika Mayer aus Regensburg hatten mit ihren Plätzen vier und sechs großen Anteil am völlig überraschenden Mannschaftserfolg der DLV-Läuferinnen. Im Einzelrennen verpasste die 24-jährige Dattke um Millimeter die Bronzemedaille. Als Viertplatzierte war sie zeitgleich mit der Niederländerin Nienke Brinkman.

Gold ging an die Polin Aleksandra Lisowska, Silber an Matea Parlov Koštro aus Kroatien. Die Schöneborn-Zwillinge Deborah und Rabea komplettierten auf den Plätzen zehn und zwölf das herausragende deutsche Mannschaftsergebnis.

Team-Wertung eine EM-Premiere

Die Team-Entscheidung war in der bayerischen Landeshauptstadt erstmals in eine Europameisterschaft integriert. Die besten drei Starterinnen pro Nation gingen in die Wertung ein, das Trio mit Dattke, Mayer, Schöneborn bescherte dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) das erhoffte Erfolgserlebnis zum Auftakt in die Heim-EM.

Gute Bedingungen dank bedecktem Himmel

Auf einem Rundkurs durch die Münchner Innenstadt waren vier Runden zu absolvieren. Die klimatischen Bedingungen aufgrund der Startzeit um 10.30 Uhr waren nicht so schwierig wie lange befürchtet. Beim Start waren es unter bewölktem Himmel 19 Grad, beim Zieleinlauf dann bei Sonnenschein und rund 60 Prozent Luftfeuchtigkeit 22 Grad.