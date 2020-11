Die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona ist tot. Der 60-Jährige sei an einem Herzstillstand gestorben, teilte ein Sprecher des ehemaligen Fußballstars mit. Maradona war erst Anfang November im Krankenhaus ein Blutgerinnsel aus dem Gehirn entfernt worden. Er habe sich zuletzt von seiner OP in seinem Haus am Stadtrand von Buenos Aires erholt, sagte sein Sprecher.

Der Weltmeister von 1986 hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. So erlitt Maradona bereits zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen schweren Übergewichts einen Magen-Bypass legen. Auch war er mehrfach wegen Drogensucht in Behandlung.

Mehr dazu hier.