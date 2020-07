Maodo Lo nach Berlin - nächster Abgang bei FC Bayern Basketball

Der 27-jährige Guard Maodo Lo verlässt die FC-Bayern-Basketballer nach zwei Jahren und wechselt in seine Heimatstadt Berlin. In einer Pressemitteilung des Klubs dankte Lo den Münchnern und führte familiäre Gründe für den Wechsel an.

Er denke, "dass das nächste Jahr in Berlin am meisten Sinn für mich persönlich macht: Inmitten dieser verrückten und ungewissen Zeit, in Kombination mit einigen familiären Umständen bei mir, ist es viel wert für einen Berliner Jungen wie mich, zu Hause zu sein."

FC Bayern zeigt Respekt für die Entscheidung

Mit dem FC Bayern feierte Maodo Lo 2019 die deutsche Meisterschaft. Insgesamt absolvierte er 66 Spiele für die Münchner in der Basketball-Bundesliga mit einem Punkteschnitt von 7,4. In der EuroLeague spielte Lo 57 Mal bei durchschnittlich 7,8 Zählern.

"Auch wenn sie uns nicht gerade begeistert, so verdient Maodos sehr persönliche Entscheidung Respekt und Verständnis. Wir haben mit ihm gemeinsam zwei intensive Jahre verbracht und er war ein entscheidender Baustein unseres Erfolgs." Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi

Zweiter hochkarätiger Abgang nach Kapitän Barthel

Erst in der vergangenen Woche hatten die Bayern-Basketballer einen ersten hochkarätigen Abgang hinnehmen müssen: Kapitän Danilo Barthel verlässt den Klub ebenfalls und wechselt nach Istanbul.