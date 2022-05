Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern bis 2024

"Schlüsselspieler" und "bester Torwart der Welt"

"Ich bin sehr froh, dass mein Weg beim FC Bayern weitergeht. Wir werden wieder eine sehr gute Mannschaft haben, mit der wir um alle Titel spielen können", sagte Neuer laut Vereinsmitteilung.

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern und früher selbst ein Weltklasse-Keeper wird so zitiert: "Manuel Neuer ist der beste Torwart der Welt und setzt seit Jahren international Maßstäbe. Es ist eine enorme Leistung, über so einen langen Zeitraum so konstant Weltklasse abzurufen. Wir sind sehr glücklich, seinen Vertrag verlängert zu haben. Manuel ist eine der prägenden Figuren in der Geschichte des FC Bayern."

Auch Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidžić äußerte sich. "Manuel ist natürlich einer unserer Schlüsselspieler. Er ist auf dem Platz und außerhalb des Platzes unser großer Rückhalt."