Manuel Neuer ist zurück und "direkt on fire"

Fast einen Monat war es her, dass Manuel Neuer zuletzt ein Pflichtspiel bestritten hatte. Damals. am 8. Oktober, beim 2:2 gegen Borussia Dortmund hatte sich der Torwart das Schultergelenk geprellt. Seitdem hat sich viel getan. Der FC Bayern hat seine Dominanz zurückgewonnen und steht zumindest für einen Tag wieder an der Spitze, Eric Maxim Choupo-Moting hat sich zum Torgaranten entwickelt und Teile Fußball-Deutschlands hatten Neuer für die Weltmeisterschaft in Katar schon abgeschrieben.

Doch das dürfte mit seinem Comeback beim 3:2-Sieg über Hertha BSC Berlin nun wieder vergessen sein. Die Nummer eins ist zurück. Neuer selbst konnte über die Hysterie um seine WM-Teilnahme nur lachen. "Ja, klar", sagte er bei Sky auf die Frage, ob er nach Katar reise.

Die erste Prüfung nach vier Minuten

Auf dem Platz dauerte es nicht lange, bis Neuer das erste Mal zeigen musste, dass er, der so lange ausgefallen war und seinen beiden Trainern Julian Nagelsmann und Hansi Flick mit zunehmender Verletzungsdauer die ein oder andere Sorgenfalte auf die Stirn gezaubert haben dürfte, auch wirklich zurück ist. Herthas Dodi Lukébakio war über den linken Flügel an Dayot Upamecano vorbeigerast und hatte aus spitzem Winkel abgezogen (4.). Die Parade von Neuer wirkte unorthodox, ja vielleicht sogar etwas eingerostet. Doch das Netz blieb unberührt. Der Start war geglückt. "Ich war direkt on fire", sollte er später beim Interview mit Sky sagen.

Neuer zeigt erste Glanztat nach einer halben Stunde

Dass es bei dieser doch eher leichten Übung nicht bleiben würde, dürfte auch Neuer geahnt haben. Schon in der 29. Minute wurde vom Keeper ein Großteil seines Könnens abverlangt. Marco Richter visierte das linke obere Eck an und der deutsche Nationaltorhüter machte sich ebenfalls auf die Reise dorthin. Mit einem langen Satz und weit ausgestreckten Armen hinderte er den Ball an seinem Weg in Richtung der Münchner Maschen. Neuer versuchte ihn sogar noch festzuhalten, doch die Abwehr in zur Ecke war im letzendlich genug.

Und auch bei wenn der Ball nicht in seiner Nähe war, war Neuer wieder der Alte. Der Keeper gestikulierte, schrie, organisierte die Abwehr. Der Anführer, der Rückhalt, der so lange gefehlt hatte. Auch wenn der FC Bayern in seiner Abwesenheit vier Mal zu null gespielt und nicht eine Partie verloren hatte - die Präsenz des Kapitäns vermisste man an manchen Tagen dann doch.