Manuel Neuer ist Welttorhüter 2020

Neuers Rivalen um den Titel waren der Brasilianer Alisson vom FC Liverpool und der Slowene Jan Oblak von Atlético Madrid. "Das ist eines der besten Jahre in meiner gesamten Karriere. Was wir 2020 erreicht haben, ist wunderbar. Wir sind sehr glücklich darüber", sagte der Welttorhüter, der bei der Ehrung wie seine Konkurrenten live zugeschaltet war. In seiner Dankesrede betonte er angesichts der Pandemie, es sei "eine harte Zeit für alle von uns".

Sarah Bouhaddi siegt bei den Frauen

Bei den Damen siegte in der Torhüterwertung die französische Nationalspielerin Sarah Bouhaddi vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon. Sie setzte sich gegen die deutschstämmige Chilenin Christiane Endler (Paris St. Germain) und Weltmeisterin Alyssa Naeher (USA/Chicago Red Stars) durch.

Neuer sicherte dem FC Bayern das Triple

Dem Kapitän des FC Bayern ist es dank seiner Paraden unter anderem zu verdanken, das die Bayern die Königsklasse gewannen.