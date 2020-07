Manuel Neuer: Im Kroatien-Urlaub in die Liedfalle getappt?

Bei dem Song Lijepa li si" ("Du bist schön"), den Manuel Neuer in dem Video zusammen mit FCB-Torwarttrainer Toni Tapalovic singt, handelt es sich um einen der bekanntesten Songs der Gruppe "Thompson", einer kroatischen Band, die vorrangig rechtsnationale bis rechtsextreme Lieder singt. Die Band hat sich nach einem im Krieg genutzten Maschinengewehr benannt, Konzerten wird nicht selten der Hitlergruß gezeigt. In mehreren europäischen Ländern wurden gegen die Band bereits Einreiseverbote verhängt.

Allerdings ist dieses Lied auch "fast die inoffizielle Hymne der Regierungspartei in Kroatien", gab Clemens Verenkotte, ARD-Korrespondent Wien, zu bedenken. Der Song wurde bei diversen Wahlkampfveranstaltungen abgespielt. So auch bei der Abschlussveranstaltung der Europäischen Volkspartei im Mai 2019, bei der neben dem Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic auch Bundeskanzlerin Angela Merkel samt Delegation anwesend war und bei dem Lied mitklatschte.

Beliebter Song in Fußballstadien

"Ich hatte nicht den Eindruck, dass die deutsche Delegation oder auch die Bundeskanzlerin wusste, wer Thompson ist, was das für eine Band ist, in welchem Geruch die steht", sagte Verenkotte. "Insofern also muss man vielleicht subsumieren. Ich denke nicht, dass Manuel Neuer, wie viele andere deutsche Bundesbürger ohne Balkan-Hintergrund, wusste, wer die Band ist und auf was sie singen". Der Song wird in Kroatien auch bei vielen Fußball-Veranstaltung gesungen, unter anderem auch von der Nationalmannschaft, wenn die Fans in das Stadion kommen.